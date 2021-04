Μια Ισραηλινή διαιτητής ποδοσφαίρου έκανε come out ως transegender και είναι η μοναδική γυναίκα στο επάγγελμα στην κορυφαία κατηγορία των εθνικών πρωταθλημάτων της χώρας.



Η Σαπίρ Μπέρμαν ανακοίνωσε ότι έχει λάβει την στήριξη της οικογένειάς της, του τοπικού σωματείου διαιτητών, της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας αλλά και των διεθνών αξιωματούχων ποδοσφαίρου.

Ήδη παίκτες και φίλαθλοι έχουν αρχίσει να της απευθύνονται ως γυναίκα, ακόμη κι όταν διαμαρτύρονται για τις ενέργειές της στο παιχνίδι.

#BREAKING #LGBT news from #Israel: Sagi Berman, a Premier League Football referee, is transitioning from male to female and changing her name to Sapir. She will be the first transgender referee in the nation's history, Israel Football association announces @kann_news 🏳️‍🌈🇮🇱 pic.twitter.com/bW63NHDG6x — Ittai Shickman | איתי שיקמן (@ittaishick) April 25, 2021

Fascinating news from Israel 🇮🇱:

Sagi Berman, an Israeli Premier League referee, announced that he is undergoing a process of becoming a woman, and changes his/her name to Sapir.



Wants to continue in the profession and has the full support from the IFA and the Referees Union. pic.twitter.com/KT5cG9V1pq — Uri Levy (@Levyninho) April 25, 2021

Την Κυριακή, θα γίνει η βασική διαιτητής σε αγώνα playoff μεταξύ των ομάδων Hapoel Haifa και Beitar Jerusalem, σημείο ορόσημο στην μακρύ ταξίδι της να ζήσει ως ο εαυτός της, όπως εξήγησε.

«Πάντα έβλεπα τον εαυτό μου ως γυναίκα, από νεαρή ηλικία», σημείωσε η Μπέρμαν, που γεννήθηκε με το όνομα Σάγκι, σε συνέντευξη τύπου στα κεντρικά γραφεία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ισραήλ. «Κατάλαβα ότι η κοινωνία δεν θα με αποδεχθεί, δεν θα είναι στο πλευρό μου, οπότε συνέχισα έτσι για σχεδόν 26 χρόνια», πρόσθεσε.

Η Μπέρμαν εξήγησε ότι η ενασχόληση με ένα τόσο ανδροκρατούμενο επάγγελμα ήταν εκείνο που την έκανε να διστάσει να μιλήσει δημοσίως. Ωστόσο πριν από έξι μήνες, «Αποφάσισα να κάνω come out για να δείξω ποια είμαι, πρώτα από όλα στον εαυτό μου, για την ψυχή μου», είπε χαμογελώντας.

Φίλαθλοι και παίκτες το παρατήρησαν γρήγορα, είπε η Μπέρμαν, και της μιλούσαν στο θηλυκό- αλλαγή που θέλει να βλέπει ως ένδειξη σεβασμού απέναντι στην απόφασή της για φυλομετάβαση.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία στήριξε επισήμως την απόφασή της. «Έχουμε νέα διαιτητή, της Σαπίρ Μπέρμαν», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter. «Είμαστε τόσο περήφανοι».

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗

We are so proud 🇮🇱🏳️‍⚧️@UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA — ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 27, 2021

«Συγχαρητήρια στη διαιτητή Σαπίρ Μπέρμαν για το θάρρος και την ειλικρίνεια», σχολίασε η ποδοσφαιρική ομάδα Μακάμπι Νετάνια ΦΚ.

ברכות לשופטת ספיר ברמן (שגיא ברמן) על האומץ והפתיחות.



(צילם אמש, ברני ארדוב) pic.twitter.com/OP1yeGU33H — מכבי נתניה (@Fcmn_il) April 25, 2021

Το Ισραήλ είναι γενικά προοδευτικό απέναντι στα δικαιώματα της κοινότητας LGBTQ, ωστόσο κάποιοι αγώνες ποδοσφαίρου παίζονται σε συντηρητικές κοινωνίες. Το ματς της Κυριακής, όπου η Μπέρμαν θα είναι διαιτητής, θα γίνει στην πόλυ Χάιφα, μια από τις πιο ανεκτικές περιοχές της χώρας.

Μέχρι στιγμής η Μπέρμαν λέει ότι δεν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα από φιλάθλους, προσθέτοντας πως ο κόσμος του ποδοσφαίρου υπήρξε πολύ υποστηρικτικός. ήδη υπάρχουν δυο παίκτες που της απευθύνονται ως γυναίκα και πρόσφατα ένας οργισμένος γονιός σε αγώνα νέων της μίλησε στο θηλυκό, όταν διαμαρτυρήθηκε λέγοντας, «Ξύπνα διαιτητή!».

«Μου δείχνει ότι υπάρχει αλλαγή στην κοινωνία» τονίζει η Σαπίρ Μπέρμαν.

Με πληροφορίες από Washington Post