Η Μπαρτσελόνα αλλάζει τη φανέλα της για τους πρόσφυγες

Η Μπαρτσελόνα αλλάζει από 1η Ιουλίου το λογότυπο της Unicef, που υπάρχει στη φανέλα της πρώτης ομάδας από το 2006, με αυτό της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Το λογότυπο ACNUR-UNHCR θα βρίσκεται στο πίσω μέρος της φανέλας, κάτω από τον αριθμό της πρώτης ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών και γυναικών.

Όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo», πρόκειται μια από τις συμφωνίες που έχει συνάψει η Μπαρτσελόνα με την ACNUR-UNHCR, την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και την Ισπανική Επιτροπή του ACNUR, για τις επόμενες τέσσερις σεζόν.

Η συμφωνία θα συνεπάγεται επίσης χρηματική συνεισφορά 400.000 ευρώ για έργα ( 100.000 ευρώ ανά έργο και ένα ανά ήπειρο) συν μια δωρεά σε είδος (που εκτιμάται από τον σύλλογο σε 100.000 ευρώ ανά σεζόν) αθλητικού εξοπλισμού της Μπαρτσελόνα, ​​συν τις τεχνικές γνώσεις των ειδικών του ιδρύματος του συλλόγου (Fundació FC Barcelona).

Μία από τις προτεραιότητες που όρισε ο πρόεδρος των Καταλανών Ζοάν Λαπόρτα στη νέα του θητεία στο τιμόνι του συλλόγου, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ήταν να επικεντρωθεί στο πρόβλημα των προσφύγων στον κόσμο ως ένα από τα πιο σοβαρά σήμερα, με περισσότερους από 82,4 εκατομμύρια ανθρώπους πρόσφυγες ή εκτοπισμένους, σύμφωνα με τα δεδομένα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

