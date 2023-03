Η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα μιλά για τη μάχη με τον καρκίνο- «Είμαι καθαρή»

Η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα μίλησε για τη μάχη της με τον καρκίνο, εξομολογήθηκε τον πανικό που βίωσε μετά τη διάγνωση και περιέγραψε ότι οι θεραπείες ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κάνει στη ζωή της.

Τον Ιανουάριο η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος και τον λάρυγγα. «Από όσο γνωρίζω, είμαι καθαρή», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν, στο TalkTV, η οποία θα προβληθεί ολόκληρη σήμερα.

Η 66χρονη, μία από τις κορυφαίες τενίστριες όλων των εποχών, συμπλήρωσε ότι θα υποβληθεί σε περαιτέρω προληπτικές ακτινοβολίες στο στήθος, για δύο εβδομάδες.

«Ήμουν σε απόλυτο πανικό για τρεις ημέρες. Σκεφτόμουν ότι μπορεί να μην ζήσω τα επόμενα Χριστούγεννα», είπε η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, η οποία αναγκάστηκε να αναβάλει τα σχέδια για την υιοθεσία ενός παιδιού με την σύζυγό της, Γιούλια Λεμίγκοβα, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο.

«Στο μυαλό μου ήρθαν όλα τα πράγματα που ήθελα να κάνω. Μπορεί να ακουστεί πραγματικά ρηχό, αλλά σκεφτόμουν “ΟΚ, τι γα@@@ο αυτοκίνητο θέλω να οδηγώ αν ζήσω έναν χρόνο;», περιέγραψε η 66χρονη, που είχε υποβληθεί και το 2010 σε θεραπείες για καρκίνο στο στήθος, σε αρχικό στάδιο.

