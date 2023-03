Γιάννης Αντετοκούνμπο: Καβγάς στον αγώνα Μπακς με Κινγκς- «Εκλαμβάνουν την ευγένειά μου ως αδυναμία»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε για τον καβγά στο φινάλε του αγώνα μπάσκετ μεταξύ Μιλγουόκι Μπακς- Σακραμέντο Κινγκς (133-124) που ξέσπασε όταν ο Τρέι Λάιλς τον έσπρωξε και ο Μπρουκ Λόπεζ έτρεξε να τον υπερασπιστεί.

Ο Greek Freak πραγματοποίησε χθες μια εντυπωσιακή επιστροφή στο παρκέ, σαρώνοντας τους Σακραμέντο Κινγκς ωστόσο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης και ενώ κρατούσε την μπάλα για να τελειώσει ο χρόνος, ο Τρέι Λάιλς τον μάρκαρε και τον έσπρωξε μπροστά στον Μπρουκ Λόπεζ, ο οποίος και εξαγριώθηκε.

Στην προσπάθεια να υπερασπιστεί τον Greek Freak, ο Μπρουκ Λόπεζ άρχισε να φωνάζει στον Τρέι Λάιλς, που απάντησε με γροθιές με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έντονος καβγάς, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε από το σημείο, αποφασίζοντας να μην εμπλακεί καθόλου.

Οι δύο παίκτες αποβλήθηκαν στη συνέχεια από τους διαιτητές, αν και το παιχνίδι είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Δείτε το βίντεο με τον καβγά:

Ερωτηθείς για τον καβγά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε αρχικά πως δεν αντιλήφθηκε ότι τον είχε σπρώξει ο Τρέι Λάιλς, προσθέτοντας πως εκτιμά που ο Μπρουκ Λόπεζ τον υπερασπίζεται, για τον οποίο είπε χαρακτηριστικά πως «είναι ο άνθρωπος μου μέσα κι έξω από το γήπεδο».

Στη συνέχεια σημείωσε πως αν και θέλει να υπερασπίζεται κι ο ίδιος τον εαυτό του, προσπαθεί να μένει αφοσιωμένος στο παιχνίδι, τονίζοντας πως «κάποιοι εκλαμβάνουν την ευγένειά μου ως αδυναμία, αλλά οι συμπαίκτες μου είναι εκεί για να επέμβουν και εκτιμώ πολύ τη στάση τους αυτή».

«Δεν κατάλαβα τι έγινε. Μου είπαν πως ο Λάιλς με έσπρωξε, εγώ δεν το αντιλήφθηκα γιατί είχα γυρισμένη την πλάτη και δεν έβλεπα. Μετά είδα τον Μπρουκ (Λόπεζ) να γίνεται έξαλλος, κάτι που δεν συνηθίζει. Φώναζε "μην το ξανακάνεις!". Εκτιμώ που ο Μπρουκ με στηρίζει, είναι ο άνθρωπος μου μέσα κι έξω από το γήπεδο. Θα τον αποζημιώσω . Όσο κι αν θέλω κάποιες φορές να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, προσπαθώ να μείνω αφοσιωμένος στο παιχνίδι. Κάποιοι εκλαμβάνουν την ευγένειά μου ως αδυναμία, αλλά οι συμπαίκτες μου είναι εκεί για να επέμβουν και εκτιμώ πολύ τη στάση τους αυτή. Κάποιες φορές μπορεί να τσαντιστώ κι εγώ, αν θεωρήσω ότι ο αντίπαλος ξεπερνά τα όρια, αλλά αυτή τη φορά δεν βρήκα το λόγο με το παιχνίδι να έχει κριθεί. Ευχαριστώ πάντως τους συμπαίκτες μου που ήταν εκεί για μένα, όπως θα είμαι πάντα κι εγώ γι’ αυτούς», είπε ο Greek Freak.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολίασε επίσης την επιστροφή του μετά από απουσία τριών αγώνων.

«Προσέχω το σώμα μου, κάνω ό,τι χρειάζεται για να είμαι σε θέση να παίζω. Μου έλειψαν οι αγώνες, αλλά είδα και απέξω πόσο καλή είναι η ομάδα και πόσο καλά αποδίδουν οι συμπαίκτες μου. Έπρεπε να γίνω καλά και να είμαι 100% έτοιμος για να επιστρέψω. Ελπίζω να είμαστε υγιείς, χτύπα ξύλο, στην τελική ευθεία της σεζόν», ανέφερε.

