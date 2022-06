Ευαγγελία Πλατανιώτη: Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου

Μετά από νέα εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον τελικό του τεχνικού προγράμματος σόλο, η Ευαγγελία Πλατανιώτη ανέβηκε στο βάθρο κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο 19ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στη Βουδαπέστη.

Στην έκτη διαδοχική συμμετοχή της σε παρόμοια διοργάνωση, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε την τρίτη θέση μεταξύ των 12 αθλητριών που μετείχαν στον τελικό και πήρε το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο για την Ελλάδα στο κορυφαίο ραντεβού του υγρού στίβου.

Η 27χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκέντρωσε 89.5110 βαθμούς, ενώ τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο πήρε η 20χρονη Ουκρανή, Μάρτα Φιέντινα με 91.9555 β. και στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η 31χρονη Γιαπωνέζα Γιουκίκο Ινούι με 92.8662 βαθμούς.

Θερμά συγχαρητήρια στην Παγκόσμια Πρωταθλήτριά μας στην καλλιτεχνική κολύμβηση, Ευαγγελία Πλατανιώτη👏

Ιστορικό το 🥉στο τεχνικό σόλο, πρώτο για τη χώρα μας στο κορυφαίο επίπεδο στον κόσμο, μοναδική η εμφάνισή της στην πισίνα🇬🇷

Μπράβο, Ευαγγελία✌️#FINABudapest2022 pic.twitter.com/Y8dSUDUmBq — Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) June 18, 2022

Η σημερινή ήταν αναμφισβήτητα η κορυφαία στιγμή στην καριέρα της Ευαγγελίας Πλατανιώτη. Το απόγευμα του Σαββάτου στον τελικό του αγωνίσματος εκτέλεσε άψογα το πρόγραμμά της με θέμα χορογραφίας "Σειρήνα" και μουσική το κομμάτι "Her and the sea", βαθμολογήθηκε με 89.5110 βαθμούς και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Μετάλλιο που είναι το πρώτο στην ιστορία που πανηγυρίζει η Ελλάδα σε Παγκόσμιο καλλιτεχνικής κολύμβησης.

H απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Ευαγγελία Πλατανιώτη από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ Σπύρο Καπράλο για την 3η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα pic.twitter.com/hydoDucrPj — Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) June 18, 2022

Η Πλατανιώτη άφησε πίσω της εκπροσώπους από παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος, όπως η Ιταλία, η Αυστρία, οι ΗΠΑ, η Μ. Βρετανία, το Μεξικό, η Γαλλία.

Την απονομή των μεταλλίων έκανε το μέλος της ΔΟΕ και Πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος, ενώ συγχαρητήρια έδωσε αμέσως μετά ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Αντιπρόεδρος της LEN και μέλος του μπιρό της FINA, Κυριάκος Γιαννόπουλος.