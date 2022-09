Eurobasket: Η Γαλλία στον τελικό- Πανηγυρική πρόκριση για την ομάδα του Βενσάν Κολέ

Η Γαλλία «προσγείωσε» απότομα την ομάδα που αποκαθήλωσε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Σλοβενία, παίρνοντας πανηγυρική πρόκριση για τον τελικό του Ευρωμπάσκετ 2022 στο Βερολίνο, όπου θα διεκδικήσει το δεύτερο χρυσό της στη διοργάνωση, μετά από αυτό του 2013, απέναντι στο νικητή του ζευγαριού Γερμανία-Ισπανία (21:30).

Οι «πετεινοί» συνέτριψαν 95-54 την Πολωνία στα ημιτελικά, με την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς να έχει ακόμη μία ευκαιρία για μετάλλιο, χάλκινης απόχρωσης, μετά από 55(!) χρόνια και την τρίτη θέση στο Ευρωμπάσκετ του 1967, απέναντι στον ηττημένο του αποψινού δεύτερου ημιτελικού (Γερμανία-Ισπανία).

Μετά την αποτυχία του Ευρωμπάσκετ 2017 (12η θέση), η Γαλλία επέστρεψε αποφασισμένη στη διοργάνωση και η διαδρομή της τη δικαίωσε. Στον αποψινό ημιτελικό οι «πετεινοί» ξεδίπλωσαν την εμπειρία τους και από το πρώτο τζάμπολ μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε παράσταση για ένα ρόλο.

We've got #EuroBasket's first 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓!



France 🇫🇷 dismantled Poland 🇵🇱 in a one-sided game from beginning to the end 💥 pic.twitter.com/pX6CWeooFx