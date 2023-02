Επεισόδιο σε αγώνα του Europa League: Ο τερματοφύλακας της Σεβίλλης γρονθοκόπησε οπαδό της Αϊντχόφεν

Επεισόδιο μεταξύ του τερματοφύλακα της Σεβίλλης και οπαδού της Αϊντχόφεν, ο οποίος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στην Ολλανδία για το Europa League.

Ο οπαδός προσέγγισε τον Μάρκο Ντιμίτροβιτς και ύστερα από «σπρώξιμό του» - όπως καταγγέλλει ο τερματοφύλακας - ο παίκτης τον χτύπησε με μπουνιά στο πρόσωπο και τον ακινητοποίησε στο έδαφος.

Η ομάδα ασφαλείας μπήκε στη συνέχεια στο γρασίδι και απομάκρυνε τον οπαδό.

«Ήρθε και με έσπρωξε από πίσω» είπε ο Ντιμίτροβιτς, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Μάλλον ήταν θυμωμένος με το αποτέλεσμα και ήδη λίγο τρελός. Προσπάθησε να με χτυπήσει και κατάφερα να τον πιάσω και περίμενα για την ασφάλεια να φτάσει» συμπλήρωσε. Σημειώνεται πως οι γηπεδούχοι νικούσαν, αλλά οι Ισπανοί πέρασαν στον επόμενο γύρο γιατί είχαν κερδίσει με μεγαλύτερο σκορ στον πρώτο αγώνα.

«Δεν είναι ποτέ ωραίο να βλέπεις κάτι τέτοιο στο ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να συμβαίνει και από δω και στο εξής ελπίζω τα τέτοιες συμπεριφορές να τιμωρούνται σωστά».

At full-time a PSV fan ran on the pitch and tried to attack Sevilla keeper Marko Dmitrović.



Dmitrovic threw him to the floor and held him down until the stewards came on.pic.twitter.com/CDxRwkZKDg