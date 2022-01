Η Αμάντα Ανισίμοβα έκανε την έκπληξη στο Αυστραλιανό Όπεν και απέκλεισε την περσινή νικήτρια του τουρνουά, Ναόμι Οσάκα, στον τρίτο γύρο.

Έπειτα από ματς 2 ωρών και 15 λεπτών και έχοντας «σώσει» δύο match point, η 20χρονη Αμερικανίδα νίκησε με 4-6, 6-3, 7-6 (5).

Giant slayer ⚔️



🇺🇸 @AnisimovaAmanda knocks out defending champion Naomi Osaka 4-6 6-3 7-6[5] to advance to the fourth round of the #AO2022.#AusOpen pic.twitter.com/4FkZhER6hy