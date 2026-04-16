Απόψε το ΑΕΚ - Ράγιο Βαγεκάνο: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενόψει του κρίσιμου αγώνα των προημιτελικών του UEFA Europa Conference League.
Η Ένωση ετοιμάζεται για τη μεγάλη ευρωπαϊκή ανατροπή. Μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα στο Βαγέκας, που την άφησε μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, η ΑΕΚ καλείται να ανατρέψει διαφορά τριών τερμάτων απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η ΑΕΚ θα παραταχθεί χωρίς τον πρώτο της σκόρερ, Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες στο ματς του Βαγέκας.
Ο αγώνας ξεκινά στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από ANT1, COSMOTE TV SPORT 2, ΕΡΑ ΣΠΟΡ.
Το πρόγραμμα στα προημιτελικά του Conference League:
Μεγάλη Πέμπτη 09/04
- Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0
- Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα 3-0
- Μάιντς – Στρασβούργο 2-0
- Σαχτάρ Ντόνετσκ – Άλκμααρ 3-0
Πέμπτη 16/04
- 19:45 Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ
- 22:00 ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο
- 22:00 Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας
- 22:00 Στρασβούργο – Μάιντς