ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Απόψε το ΑΕΚ - Ράγιο Βαγεκάνο: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Η Ένωση ετοιμάζεται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή ανατροπή

The LiFO team
The LiFO team
ΑΕΚ ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΕΚΑΝΟ ΑΠΟΨΕ Facebook Twitter
Φωτογραφία από την προπόνηση της ΑΕΚ ενόψει του αγώνα με τη Ράγιο Βαγεκάνο / Eurokinissi
0

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενόψει του κρίσιμου αγώνα των προημιτελικών του UEFA Europa Conference League.

Η Ένωση ετοιμάζεται για τη μεγάλη ευρωπαϊκή ανατροπή. Μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα στο Βαγέκας, που την άφησε μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, η ΑΕΚ καλείται να ανατρέψει διαφορά τριών τερμάτων απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η ΑΕΚ θα παραταχθεί χωρίς τον πρώτο της σκόρερ, Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες στο ματς του Βαγέκας. 

Ο αγώνας ξεκινά στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από ANT1, COSMOTE TV SPORT 2, ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα στα προημιτελικά του Conference League:

Μεγάλη Πέμπτη 09/04

  • Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0
  • Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα 3-0
  • Μάιντς – Στρασβούργο 2-0
  • Σαχτάρ Ντόνετσκ – Άλκμααρ 3-0

Πέμπτη 16/04

  • 19:45 Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ
  • 22:00 ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο
  • 22:00 Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας
  • 22:00 Στρασβούργο – Μάιντς
 
Αθλητισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

THE LIFO TEAM
 
 