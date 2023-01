Αγγλία: Μπάλα ποδοσφαίρου χτύπησε τον διαιτητή- Τον χειροκροτούσαν ενώ έφευγε στο φορείο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα σε αγγλικό γήπεδο ποδοσφαίρου σε αγώνα ομάδων μικρής κατηγορίας.

Ο διαιτητής Sam Purkiss χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο στην αρχή της αναμέτρησης της Swindon με την Grimsby στην League Two.

Συγκεκριμένα ο Purkiss χτυπήθηκε στο κεφάλι από την μπάλα στο ενδέκατο λεπτό της αναμέτρησης στο County Ground και προκάλεσε ανησυχία πέφτοντας στο έδαφος.

Με το σκορ στο 0-0 ένας αμυντικός των γηπεδούχων έδιωξε με δύναμη την μπάλα από την περιοχή, χτυπώντας στο πρόσωπο τον διαιτητή, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Ο Purkiss έπεσε στο έδαφος και οι παίκτες και των δύο ομάδων τον περικύκλωσαν ανήσυχοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο, καθώς περίμεναν την ιατρική βοήθεια.

Δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στον αγωνιστικό χώρο πριν αποχωρήσει τελικά με φορείο στο 17ο λεπτό και έτσι την θέση του πήρε ο τέταρτος διαιτητής.

Εντύπωση πάντως προκάλεσε η αντίδραση των φιλάθλων. Όταν ο διαιτητής αποχωρούσε με το φορείο το χειροκρότημα που ξεκίνησε από την κερκίδα ήταν ιδιαίτερο θερμό. «Είναι κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία για έναν διαιτητή να χειροκροτείται από όλους τους οπαδούς», αστειεύτηκε ένας τοπικός δημοσιογράφος.

Never seen this before in thousands of games watching football.



Referee out cold, stretchered off & gets standing ovation.



11 mins on the clock and referee Sam Purkiss is hit full on by a clearance from the home side. The Swindon medics on the scene immediately.#STFC #GTFC pic.twitter.com/mUbtQwef7C