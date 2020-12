Ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολος, εξήγησε το tweet του τενίστα που προκάλεσε αντιδράσεις, για τη δημιουργία καταστήματος Harrods στην Ελλάδα.

«Κάποιος πρέπει να φτιάξει ένα κατάστημα Harrods στην Ελλάδα. Καιρός είναι», έγραψε ο 22χρονος που βρίσκεται στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, στην ανάρτηση που σχολιάστηκε ιδιαίτερα στα social media.

Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time.