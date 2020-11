Τη δύσκολη ερώτηση, για το μέλλον του Γιάννη Αντεντοκούνμπο στο ΝΒΑ, έθεσε ο Νικ Κύργιος στον σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο αυστραλιανός Τύπος ο Γιάννης Αντεντοκούνμπο και ο Νικ Κύργιος επικοινώνησαν μέσω FaceTime. Μετά την επικοινωνία αυτή ο Νικ Κύργιος παραχώρησε συνέντευξη στη «The Sydney Morning Herald» όπου αποκάλυψε ότι ρώτησε τον Αντεντοκούνμπο για τα επόμενα βήματά του.

Ο Νικ Κύργιος ανέφερε πως ρώτησε πολλά πράγματα τον Αντεντοκούνμπο. «Τον ρώτησα αν σκοπεύει να πάει στο Μαϊάμι και είχε ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του. Ίσως έχουμε κάτι», είπε στην συνέντευξη.

"I just asked him straight away if he was going to go join Miami, and then he had a massive smile on his face."



- Nick Kyrgios on Giannis Antetokounmpo



