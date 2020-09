Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο MVP του NBA, σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN.

Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει αργότερα σήμερα, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του Άντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, ο Αντετοκούνμπο στα 26 του χρόνια κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη. Και αυτό παρότι η σεζόν έκλεισε άσχημα για τους Μιλγουόκι Μπακς, μετά τον αποκλεισμό από τους Μαϊάμι Χιτ στον δεύτερο γύρο των πλέι οφ.

Giannis Antetokounmpo has won his second straight MVP, sources tell @wojespn 🏆 pic.twitter.com/nWbO8aRVkg

Έτσι, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του ESPN, ο «Greek Freak» μπαίνει σε έναν ιδιαίτερα λαμπερό «κλαμπ» στο οποίο ανήκουν οι Στέφεν Κάρι, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Στιβ Νας, Τιμ Ντάνκαν, Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον, Λάρι Μπερντ, Μόουζες Μαλόουν, Καρίμ Αμπντούλ- Τζαμπάρ, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και Μπιλ Ράσελ, οι οποίοι επίσης έχουν κερδίσει διαδοχικούς τίτλους MVP.

Παράλληλα όμως ο Αντετοκούνμπο μπαίνει σε ένα ακόμη πιο «κλειστό κλαμπ», αφού μετά τον Μάικλ Τζόρνταν (1987-88) και τον Χακίμ Ολάζουον (1993-94) είναι ο πρώτος που κερδίζει το βραβείο του MVP και του καλύτερου αμυντικού παίκτη της χρονιάς, στην ίδια σεζόν.

Add Giannis to the list of greats to win MVP and Defensive Player of the Year in the same season 💪



(via @wojespn) pic.twitter.com/fcx6NRzvT7