Τρεις κερδισμένοι αγώνες, τρεις μάσκες με ονόματα δολοφονημένων μαύρων στις ΗΠΑ: Η Ναόμι Οσάκα λέει «όχι» στην κοινωνική παθητικότητα, δίνοντας με τις μάσκες της ηχηρό μήνυμα κατά της αστυνομικής αυθαιρεσίας και της μισσαλλοδοξίας.

Η «βενιαμίν» του παγκόσμιου τένις δεν δημιουργεί ειδήσεις για τη δράση της μόνο εντός κορτ, αλλά και εκτός. Και, μάλιστα, με έναν τρόπο πλήρως προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της παγκόσμιας συγκυρίας, μέσω μάσκας για τον κορωνοϊό.

Η 22χρονη -που παρεμπιπτόντως επικράτησε με 6-3, 6-7 (4), 6-2 της Μάρτα Κόστγιουκ στον 3ο γύρο και συνεχίζει στον 4ο γύρο του US Open για 3η συνεχή χρονιά- εμφανίζεται στη διοργάνωση με μάσκα που φέρει τα ονόματα ανθρώπων που έπεσαν νεκροί από αστυνομικά πυρά.

‘I would like everyone to know that it was completely avoidable. This did not have to happen. None of these deaths had to happen. I just want everyone to know these names more’ https://t.co/jM8OtRLQtf