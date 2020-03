Ξύπνησε, μετά από 2,5 χρόνια σε κώμα ο Αμπντελχάκ Νούρι, παίκτης του Άγιαξ που υπέστη καρδιακή ανακοπή το καλοκαίρι του 2017, κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα.

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα, ο 22χρονος μέσος της ολλανδικής ομάδας έχει επιστρέψει σπίτι του. Έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, προσπαθεί να επικοινωνήσει με μικρές χειρονομίες, ωστόσο δεν μπορεί να μιλήσει ή να περπατήσει.

«Πάει καλά με τον Appie (Abdelhak). Αν είναι καλό αυτό; Επανήλθε, έχει τις αισθήσεις του και τρώει, αλλά δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Στις καλές φάσεις του υπάρχει κάποιου είδους επικοινωνία, κουνά τα φρύδια του. Δεν μπορεί να το κάνει για πολύ, φαίνεται να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια» τόνισε στην ολλανδική «De Telegraaf» ο αδερφός του 22χρονου, Αμπντεραχίμ.

After 2 years, 8 months and 19 days, Abdelhak Nouri has awaken from a coma and can now eat and sit in a wheelchair. 👏🏾👏🏾👏🏾



The 22-year old Dutch and Ajax midfielder collapsed in a friendly game against Werder Bremen on July 8, 2017.



Such fantastic news at a difficult time. pic.twitter.com/xMv2AkOWXz