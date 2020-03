Ο Ζοζέ Μουρίνιο έδειξε μια διαφορετική πλευρά του καθώς βρέθηκε δίπλα σε ηλικιωμένους που έχουν ανάγκη, λόγω του κορωνοϊού.

Ως προπονητής, ο Πορτογάλος που έχει κατακτήσει δύο φορές το Champions League, επιδεικνύει συνήθως ένα ιδιαίτερα ενισχυμένο «εγώ». Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπο. Το αντίθετο μάλιστα.

Έτσι, ο Μουρίνιο φόρεσε γάντια και μάσκα και βοήθησε δύο φιλανθρωπικές οργανώσεις να ετοιμάσουν πακέτα τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για ηλικιωμένους. Αυτά παραδόθηκαν στα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, στο βόρειο Λονδίνο, που παραμένουν στο σπίτι εξαιτίας του κορωνοϊού.

My place of birth, Enfield had an extra helper for @age_uk today. Delivering essential goods to the elderly. Nice one, Jose. #THFC pic.twitter.com/fYSxTIOOoK