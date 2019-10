Η Σιμόν Μπάιλς έγινε μόλις η αθλήτρια με τα περισσότερα μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής. Και το ρεκόρ αυτό, σημαίνει πρωτιά όχι μόνο ανάμεσα σε γυναίκες αθλήτριες, αλλά και σε άνδρες.

H 22χρονη Aμερικανίδα έγραψε ιστορία αφού κατέκτησε σήμερα το 24ο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με τη νίκη της στη δοκό ισορροπίας και έγινε εκείνη με τα περισσότερα μετάλλια, ανάμεσα σε αθλητές και αθλήτριες στα χρονικά της διοργάνωσης.

.@Simone_Biles isn't just the most decorated woman in world championships history...



She's the most decorated gymnast in world championships history PERIOD. 🐐 #Stuttgart2019 pic.twitter.com/sc6P2jmtRP