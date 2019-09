Διάλειμμα από τα social media αποφάσισε να κάνει ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς για λόγους αποτοξίνωσης.



Ειδικότερα, με ανάρτησή του στο Twitter ενημερώνει τους θαυμαστές του για την απόφασή του αυτή γράφοντας «φεύγω από εδώ. Θα σας δω σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο»

I am out, might see you again in a month or a year. Adios muchachos! #SocialMediaDetox