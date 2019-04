Ο παίκτης του NBA Κάιλ Κόρβερ στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού στην Αμερική, μέσα από ένα συγκλονιστικό μανιφέστο που κατηγορεί πρώτον από όλους τον ίδιο του τον εαυτό.



Στο άρθρο που δημοσίευσε στο «The Players' Tribune», ο 38χρονος σουτέρ των Τζαζ, με αφορμή ρατσιστικές επιθέσεις, ανέλυσε τις δικές του αντιδράσεις και συμπεριφορές απέναντι σε φίλους και συμπαίκτες του, «από θέση του προνομιούχου» όπως είπε, καθώς ως λευκός δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ τέτοια προβλήματα.



Επισημαίνει, ωστόσο, πως είναι ευθύνη τόσο του ίδιου όσο και των υπολοίπων λευκών να διασφαλίσουν πως όλοι θα αντιμετωπίζονται το ίδιο.

