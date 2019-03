Τσιτσιπάς και Κούλχοφ έχασαν, μετά από σκληρή μάχη, στον τελικό του διπλού ανδρών στο Miami Open, από τους αδελφούς Μπράιαν. Οι Μπομπ και Μάικ Μπράιαν κέρδισαν με 2-0 σετ και κατέκτησαν για έκτη φορά στην καριέρα τους τον τίτλο.

Παρά την ήττα στον τελικό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφυγε πλουσιότερος κατά 314.000 δολάρια από το Μαϊάμι και κέρδισε επιπλέον 1.000 πόντους στο διπλό. Άλλωστε ήδη από την πρόκριση τους στους 16, θεωρείται βέβαιη η άνοδός του στη παγκόσμια κατάταξη της ATP, από τη 10η θέση που βρίσκεται σήμερα, στην 9η ή ακόμη και στην 8η θέση.

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς με τον Κούλχοφ πέρασαν μπροστά με 3-2 αλλά στη συνέχεια οι αδερφοί Μπράιν πήραν τα ηνία και έκαναν το 7-5, μετά από 40 λεπτά αγώνα.

Στο 2ο σετ, οι Τσιτσιπάς και Κούλχοφ κατάφεραν να προηγηθούν με 7-6 αλλά οι Μπράιαν ισοφάρισαν και τελικά στη συνέχεια κατέκτησαν το τουρνουά με 10-8.

Μετά τον αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε ευτυχής που έζησε αυτή την εμπειρία, καθώς ήταν ο πρώτος του τελικός στο διπλό Masters και έδωσε τα συγχαρητήριά του στους αδελφούς Μπράιν.

«Ήταν πολύ σπουδαίο να παίζω απέναντί σας. Είστε πηγή έμπνευσης για όλα τα νέα παιδιά. Είστε θρύλοι για το διπλό και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό το παιχνίδι», είπε μεταξύ άλλων ο Έλληνας πρωταθλητής.

By any means necessary 👏@StefTsitsipas #MiamiOpen pic.twitter.com/7dRVAOOtIp