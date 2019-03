Με σκορ 127-105 και ηγετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που πραγματοποίησε ρεσιτάλ καρφωμάτων, επικράτησαν οι Μιλγουόκι Μπακς επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο Έλληνας μπασκετμπολίστας πραγματοποίησε ένα ακόμα double - double και έβαλε 26 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ, έδωσε 7 ασίστ, έκανε 4 κοψίματα και σημείωσε 4 λάθη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν, για μια ακόμα φορά, ο πρώτος σκόρερ των Μιλγουόκι Μπακς, συμμετέχοντας για 31' στο παιχνίδι.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν σημειώσει 55 νίκες σε 74 παιχνίδια.

Μετά το τέλος του αγώνα, από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter, οι Μιλγουόκι Μπακς έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τα εντυπωσιακά καρφώματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

The MVP dominated in the WIN!!



26 PTS | 10 REB | 7 AST | 4 BLK (season-high) | 69% FG | 9 DUNKS#FearTheDeer pic.twitter.com/sYHm5VU30K