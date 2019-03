Ασταμάτητος είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που προκρίθηκε πριν από λίγο στον τελικό του Open στο Ντουμπάι.

Η σημερινή του νίκη τον φέρνει στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε τον Γκαλ Μόνφις με 2-1 σετ και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του τουρνουά.

Ο Στέφανος κέρδισε με 4-6, 7-6, 7-6 τον αντίπαλό του.

Αν τα καταφέρει στον τελικό, ο 20χρονος σούπερ-σταρ του τένις θα κατακτήσει τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του, μετά και από την μεγάλη του επιτυχία στην Μασσαλία.

«Καλώς όρισες στο top 10 Στέφανε Τσιτσιπά!», έγραψε η διοργανώτρια αρχή στον επίσημο λογαριασμό του ATP Tour στο Twitter.

Welcome to the Top 10 @StefTsitsipas ! 👋 The #NextGenATP 🇬🇷 defeats Gael Monfils 4-6, 7-6(4), 7-6(4) to reach the @DDFTennis final. pic.twitter.com/5to2dv075o

THIS is what the crowd came to see 🔥@StefTsitsipas and @Gael_Monfils lighting up the @DDFTennis 👀



🎥 @TennisTV pic.twitter.com/npvTDCaZ4K