Νέο επεισόδιο στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του, κατά τεκμήριο, καλύτερου μπασκετμπολίστα στον κόσμο, Λεμπρόν Τζέιμς σημειώθηκε σήμερα, λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη του τελευταίου στο CNN.





Μιλώντας στον δημοσιογράφο Don Lemon, ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς πλέον, είπε για μία ακόμη φορά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να διχάσει τον λαό των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ απάντησε στον Τζέιμς με ένα οργισμένο Tweet χαρακτηρίζοντας επί της ουσίας παρουσιαστή και αθλητή ως «ανόητους».

«Ο Λεμπρόν Τζέιμς έδωσε συνέντευξη στον πιο ανόητο άνθρωπο της τηλεόρασης, τον Don Lemon. Έκανε τον Λεμπρόν να φαίνεται έξυπνος, κάτι που δεν είναι εύκολο να συμβεί. Μου αρέσει ο Mike!».

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!