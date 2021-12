Σύντομη συνάντηση με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο Έλληνας υπουργός η συνάντηση έγινε στο περιθώριο υπουργικής συνόδου του ΟΑΣΕ στη Στοκχόλμη και η συζήτηση ήταν κοινωνικού περιεχομένου.

«Είχα σύντομη συνάντηση και συζήτηση κοινωνικού περιεχομένου με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου του ΟΑΣΕ», έγραψε στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

