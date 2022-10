Συνάντηση Παναγιωτόπουλου με Ακάρ στις Βρυξέλλες για 40 λεπτά - «Θετικό κλίμα», λένε κυβερνητικές πηγές

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα με τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και κράτησε περίπου 40 λεπτά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Έλληνας υπουργός διεμήνυσε ότι η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες δεν μπορεί να αποκλιμακωθεί όσο η τουρκική πλευρά συνεχίζει να διατυπώνει επιθετική ρητορική και απειλές που φθάνουν μέχρι την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε να μείνει ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, προκειμένου να αποκατασταθεί ο διάλογος στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, όπως αρμόζει σε Συμμάχους στο ΝΑΤΟ.

(VIDEO) Türkiye’s National Defense Minister Hulusi Akar met with his Greek counterpart Nikolaos Panagiotopoulos as part of NATO defense ministerial meeting in Brussels pic.twitter.com/ufujzGV7P7