Ξεκινά απεργία πείνας και δίψας πατέρας θύματος των Τεμπών

Από το πρωί βρίσκεται στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μπροστά στη Βουλή, στο σημείο όπου αναγράφεται το όνομα του παιδιού του, δηλώνοντας ότι «δεν πάει άλλο»

Απεργία πείνας και δίψας ξεκίνησε τη Δευτέρα ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας ενός εκ των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, διεκδικώντας εκ νέου την εκταφή της σορού του 22χρονου γιου του, Ντένις. Το αίτημά του είχε απορριφθεί πρόσφατα από τον εφέτη ανακριτή Λάρισας, γεγονός που οδήγησε στην απόφασή του να διαμαρτυρηθεί με αυτό τον τρόπο.

Από το πρωί βρίσκεται στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μπροστά στη Βουλή, στο σημείο όπου αναγράφεται το όνομα του παιδιού του, δηλώνοντας ότι «δεν πάει άλλο».

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Ελλάδα ακούει;;;;», έγραψε, καταγγέλλοντας ότι στην υπόθεση της κόρης της παρέλαβε οστά που δεν περιλαμβάνονταν στις δύο διαφορετικές ιατροδικαστικές εκθέσεις που έχει στη διάθεσή της.

Η κ. Καρυστιανού επανέλαβε τις καταγγελίες περί άρνησης της Δικαιοσύνης να προχωρήσει σε εκταφές και μίλησε για πρακτικές «αποφασίζω και διατάζω». Αναφερόμενη στην κίνηση του κ. Ρούτσι, προειδοποίησε: «Πρέπει να θρηνήσουμε και τον γονιό που ξεκίνησε απεργία πείνας; Μέχρι πού θα μας αναγκάσετε να φτάσουμε; Ντροπή επίορκοι. Μέχρι τέλους!».

