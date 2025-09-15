Τέμπη: Εστάλη η εισαγγελική πρόταση 996 σελίδων στην πρόεδρο εφετών και τους διαδίκους

Την πρότασή του κατέθεσε στην πρόεδρο εφετών σήμερα το πρωί, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Επίσης, την έστειλε στους διαδίκους, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σημειώνεται πως παρέλαβε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων στις 8 Σεπτεμβρίου, μελέτησε την υπόθεση και συνέταξε την πρότασή του.

Σήμερα, από τις 8:05 το πρωί, άρχισε να αποστέλει την πρόταση 996 σελίδων στους διαδίκους, αφού προηγουμένως την είχε παραλάβει η πρόεδρος εφετών. Τα κατηγορητήρια, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, είναι όμοια με του εφέτη ανακριτή.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, σε διάστημα περίπου 10 ημερών οι διάδικοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα.