Πατέλης: Μετά τον Μιθριδάτη και ο Αντώναρος διατυπώνει ομοφοβικό λόγο

Για ομοφοβικό λόγο κατηγορεί ο Αλέξης Πατέλης τον Ευάγγελο Αντώναρο.

Ο Αλέξης Πατέλης σχολίασε ανάρτηση που έκανε ο Ευάγγελος Αντώναρος, αναφέροντας πως μετά τον Μιθριδάτη διατυπώνει ομοφοβικό λόγο κι άλλος υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε ότι ο Ευάγγελος Αντώναρος συμπεριλήφθηκε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές του 2023. Νωρίτερα, η Κουμουνδούρου είχε γνωστοποιήσει πως ο Μιθριδάτης θα είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, είδηση που προκάλεσε αντιδράσεις, λόγω παλαιότερων τοποθετήσεων του τελευταίου.

«Μετά τον Μιθριδάτη, κι άλλος υποψήφιος βουλευτης ΣΥΡΙΖΑ διατυπώνει ομοφοβικό λόγο», έγραψε στα social media ο Αλέξης Πατέλης, παραθέτοντας ανάρτηση του Ευάγγελου Αντώναρου.

Σε αυτή, ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Βρε παιδί μου, κοίτα μανία που έχουν οι (όχι μόνο πολιτικά) περιφερόμενες Λουλούδες με τους "καραμανλικούς". Πολύ τους πονάει! Θα το πιούν το πικρό ποτήρι to the very end (το γράφω αγγλικά γιατί ψωροπερηφανεύονται για την αγγλομάθεια τους).

