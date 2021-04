Περίπου μία ώρα διήρκησε η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκου Δένδια, με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο τουρκικό Προεδρικό Μέγαρο, στην Άγκυρα.

Η συνάντηση, στην οποία πήρε μέρος και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ξεκίνησε λίγο μετά τις 3.00 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 16:00.

Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Τσαβούσογλου

Μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Η συνάντηση ξεκίνησε τις 16:30, όπως είχε προγραμματιστεί, και πραγματοποιήθηκε στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα του Προεδρικού Μεγάρου της Τουρκίας. Την κατ' ιδία συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών θα διαδεχθούν οι διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν ζητήματα διμερών σχέσεων καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Ειδικότερα, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, τόσο πολιτικές όσο και οικονομικές, καθώς και οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένου του μεταναστευτικού-προσφυγικού, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Λιβύη και τη Συρία. Περαιτέρω, συζητήθηκε το Κυπριακό ενόψει της προσεχούς άτυπης πενταμερούς διάσκεψης, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στη Γενεύη.

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Άγκυρα θα ολοκληρωθεί το βράδυ με την παράθεση προς τιμή του, από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δείπνου καταλύσεως της νηστείας «ιφτάρ», λόγω της έναρξης του ραμαζανιού.

Σημειώνεται πως τον κ. Δένδια συνοδεύουν στην Άγκυρα ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης, καθώς και η υπηρεσιακή ηγεσία του υπουργείου.

I met with #Turkey’s FM @MevlutCavusoglu in #Ankara. Bilateral & #EU-Turkey relations, regional & international issues in focus. pic.twitter.com/eLYLWz5vbG