Μητσοτάκης στο υπουργικό: «4 μη κρατικά πανεπιστήμια θα ανοίξουν για πρώτη φορά στη χώρα μας»

Yπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το υπουργικό συμβούλιο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Παιδεία, αλλά και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, τη βιομηχανία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενόψει και της ΔΕΘ.

«Στο κέντρο της σημερινής μας συνάντησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη» δήλωσε ο πρωθυπουργός πριν από λίγο, η οποία όπως είπε περνάει μέσα από τη συλλογική ανάπτυξης της χώρας.

«Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε δύο συν δύο πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν ένα πολύ ουσιαστικό κοινωνικό αλλά και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Να ξεκινήσω με τις σημαντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες αφορούν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Θα έχει την ευκαιρία η Σοφία Ζαχαράκη και ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, να μας μιλήσει και να μας κάνει μια συνολική επισκόπηση των πολύ σημαντικών βημάτων προόδου που έχουν γίνει στον τομέα της παιδείας ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια να μας μιλήσει για τους διαδραστικούς πίνακες, οι οποίοι πια έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα σχολεία, για τα κιτ ρομποτικής, τα οποία ξεπερνούν πλέον τα 117 χιλιάδες σε όλη την επικράτεια» ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Ξεκινάω με αυτές τις δύο παρεμβάσεις, διότι δεν νομίζω ότι συνιστούν απλά μια προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην ψηφιακή εποχή, αλλά μια κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης με βαθύ κοινωνικό πρόσημο. Κάθε παιδί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εισόδημα των γονιών του, να έχει ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα. Και είναι μια προσπάθεια η οποία προφανώς δεν αφορά μόνο τους μαθητές», πρόσθεσε.

Και όπως συμπλήρωσε, «αφορά και τους δασκάλους μας και τους καθηγητές μας, οι οποίοι θα λάβουν μέρος σε δράσεις κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες. Δεν αρκεί να έχουμε μόνο διαδραστικούς ψηφιακούς πίνακες στα σχολεία. Πρέπει και οι καθηγητές να έχουν τα εργαλεία εκείνα για να μπορούν να τους χρησιμοποιούν και να τους εντάσσουν στην καθημερινότητά τους. Εξοπλίζουμε τα εργαστήρια των Φυσικών Επιστημών, κάνουμε μία σημαντική παρέμβαση αναβαθμίζοντας τα μουσικά μας σχολεία με νέα όργανα».

Σχετικά με τα κέντρα καινοτομίας και το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο είπε: «Μέσα στη χρονιά θα έχουν αναδειχθεί κέντρα Καινοτομίας και στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις, ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι θα εμπλουτιστούν και μαθήματα, αλλά και θα ενισχυθεί και το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο το οποίο λειτουργεί από πέρυσι. Θα έχουμε την ευκαιρία μάλιστα και την επόμενη Παρασκευή, λίγο πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης, να παρουσιάσουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μαζί με μια κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία εντάσσει πια τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης στην υποστήριξη των μαθητών, οι οποίοι καλούνται να δώσουν να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις».

Όσον αφορά τις προσλήψεις εκπαιδευτικών και στην ειδική αγωγή δήλωσε: «Έχουν προχωρήσει ήδη οι διορισμοί σχεδόν 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών. Δίνουμε έμφαση, όπως είπατε στο δημοτικό φέτος και στην Ειδική αγωγή. Έγιναν οι προσλήψεις των αναπληρωτών, τα βιβλία πήγαν στα σχολεία και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι εξελίσσεται θα έλεγα με μεγάλη ταχύτητα και παρά τα προβλήματα τα οποία συναντήσαμε και με μεγάλη ανταπόκριση από τις τοπικές κοινωνίες, το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου. Θυμίζω 431 σχολεία αναβαθμίστηκαν μέσα στο καλοκαίρι, καινούργιες και προσβάσιμες τουαλέτες, βαψίματα, βασικές επισκευές και κυρίως πλήρης αναμόρφωση των εξωτερικών χώρων, των μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων που κάθε σχολείο έχει. Είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση και κάθε σχολείο το οποίο ανακαινίζεται δίνει θα έλεγα μία νέα νότα, μία νέα αίσθηση αισιοδοξίας σε κάθε τοπική κοινωνία. Θα κάνουμε περισσότερα για το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου».

Σχετικά με τα Ωνάσεια Σχολεία δήλωσε: «Εγκαινιάζουμε και τα 12 πρώτα Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία θα λειτουργήσουν, φέτος, ως πρότυπες δημόσιες μονάδες»

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι μία εμβληματική καινοτομία, για την οποία η παράταξή μας έχει αγωνιστεί εδώ και δεκαετίες. Έχω ενημερωθεί ότι θα έχουμε τέσσερα πρώτα κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τα οποία θα ανοίξουν για πρώτη φορά στη χώρα μας. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία καθυστέρησε δεκαετίες»

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Η Νέα Δημοκρατία και οι δύο επιστροφές που θέλει

Η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: