ΔΕΘ: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις από τον Ιανουάριο 2026 στο «πακέτο» της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση στοχεύει να δώσει οικονομική ανάσα στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες

Φωτ: Unsplash
Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις από τον Ιανουάριο 2026 και ριζικές αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Στόχος της κυβέρνησης, όπως τονίζεται, είναι η αύξηση του καθαρού εισοδήματος, για τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια πολίτες, ενώ σημαντική στήριξη θα υπάρξει στους φορολογούμενους με παιδιά. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η νέα κλίμακα φορολογίας, που θα αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, θα οδηγήσει σε μόνιμες μειώσεις φόρων. Το όφελος θα γίνει άμεσα ορατό με την καταβολή των μισθών και συντάξεων του Ιανουαρίου 2026, καθώς οι κρατήσεις θα είναι μειωμένες.

Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ αναμένεται να επωφεληθούν, με την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά και, ακόμη περισσότερο, των πολυτέκνων.

Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στη φορολόγηση των ενοικίων, καθώς και διορθώσεις στη φορολογική μεταχείριση των ελεύθερων επαγγελματιών, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες και να ενισχυθεί η φορολογική δικαιοσύνη.

«Η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί κατευθείαν στην τσέπη των πολιτών» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας ότι το βάρος των μέτρων αφορά κυρίως τα φυσικά πρόσωπα και την καθημερινότητά τους.

Το περιεχόμενο του πακέτου της ΔΕΘ αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, με την κυβέρνηση να στοχεύει σε ένα σήμα οικονομικής ανάσας προς τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες.

Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη στο Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο θεωρείται δεδομένο πως οι όποιες μειώσεις ανακοινωθούν έναν στόχο θα έχουν, να φανούν άμεσα στην τσέπη των Ελλήνων. Και τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη και την οικογένεια.
«Το γεγονός ότι έχουμε πλεονάσματα, μας επιτρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση. Μέχρι εκεί που αντέχει η οικονομία και μέχρι εκεί που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες» διαμηνύουν κυβερνητικές πηγές.

Σε σχέση με τις εξαγγελίες για τους γονείς γενικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αφιερώσει μεγάλο μέρος των ανακοινώσεών του στη ΔΕΘ, στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Με πρόβλεψη να στηριχθούν ακόμα παραπάνω οι συμπολίτες μας που είναι πολύτεκνοι ή υπερπολύτεκνοι ή όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Με την κυβέρνηση να τονίζει πως ήδη, μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα και δεν αφορούν μόνο στο επίδομα που δίνεται για τη γέννηση ενός παιδιού, αλλά το επίδομα που δίνεται σε μία νέα μητέρα, που ισοδυναμεί με τον κατώτατο μισθό επί 9 μήνες, καθώς και τη στήριξη των νέων γονιών με θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Νέα φορολογική κλίμακα

Η ριζική αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, αποτελεί μόνιμο μέτρο με εκτεταμένο αποτέλεσμα, καθώς θα αφορά σχεδόν το σύνολο των φορολογουμένων της χώρας. Το οικονομικό επιτελείο έχει επεξεργαστεί εκατοντάδες σενάρια για τον νέο σχεδιασμό, με στόχο να αυξηθεί το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα και να ενισχυθεί κυρίως η μεσαία τάξη.

  • Μόνιμη παρέμβαση στη φορολογία εισοδήματος

Ο επανασχεδιασμός της κλίμακας αφορά σχεδόν το σύνολο των φορολογουμένων. Στόχος είναι η αύξηση του καθαρού εισοδήματος και η στήριξη της μεσαίας τάξης ενώ το όφελος θα φανεί από τον Ιανουάριο 2026, με μειωμένη παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις.

  • Ωφελούμενοι

Σχεδόν το σύνολο όσων καταβάλλουν φόρο εισοδήματος. Περισσότερα από 3,5-4 εκατομμύρια φορολογούμενοι με εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ.

  • Μεσαία τάξη στο επίκεντρο

Το μεγαλύτερο όφελος θα δουν οι φορολογούμενοι με εισοδήματα 15.000–40.000 ευρώ με στόχο να περιοριστεί το κίνητρο φοροδιαφυγής και να ενισχυθούν οι «καλοί μισθοί».

  • Στήριξη οικογενειών με παιδιά

Ειδική πρόβλεψη για μεγαλύτερες ελαφρύνσεις σε οικογένειες. Η παρέμβαση συνδέεται με την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης, καθώς οι γεννήσεις αναμένεται να πέσουν φέτος κάτω από 65–70 χιλιάδες.

  • Παρεμβάσεις στη φορολογία ενοικίων

Μειώσεις φόρων στα εισοδήματα από ενοίκια. Στόχος: να δοθούν κίνητρα για άνοιγμα κλειστών ακινήτων και αύξηση προσφοράς στην αγορά κατοικίας. Οι τελικές αποφάσεις θα παρουσιαστούν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Αυξήσεις 2,4% στις συντάξεις το 2026

Η στήριξη των συνταξιούχων βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία περιλαμβάνει για το 2026 ένα ποσοστό αύξησης των συντάξεων περίπου 2,4%, αλλά και μείωση της παρακράτησης φόρου.

  • Αυξήσεις από 1η Ιανουαρίου 2026

Οι κύριες συντάξεις θα αυξηθούν κατά περίπου 2,4%. Το ποσοστό βασίζεται στις προβλέψεις για πληθωρισμό 2,4% και ρυθμό ανάπτυξης 2,3% για το 2025. Η οριστικοποίηση θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου.

  • Εθνική και ανταποδοτική σύνταξη

Η αύξηση θα αφορά τόσο την εθνική όσο και την ανταποδοτική σύνταξη. Επηρεάζονται επίσης παροχές που συνδέονται με την εθνική σύνταξη.

  • Το «αγκάθι» της προσωπικής διαφοράς

Περίπου 650.000 συνταξιούχοι δεν λαμβάνουν ονομαστική αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις ώστε να περιοριστεί ο αριθμός όσων μένουν εκτός. Σενάρια προβλέπουν συμψηφισμό μέρους της προσωπικής διαφοράς με τις νέες αυξήσεις, ώστε περισσότεροι να δουν πραγματική ενίσχυση.

  • Επιδόματα και στοχευμένη στήριξη

Εντός Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθεί επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα.

  • Ρύθμιση για εργαζόμενους συνταξιούχους

Στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο προβλέπεται ότι όσοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι δουν αυξήσεις δεν θα ανεβαίνουν σε υψηλότερη κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης.

