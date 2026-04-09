Λίνα Μενδώνη για Βασιλίσσης Όλγας: «Ο Χάρης Δούκας δηλώνει υπερήφανος για ένα έργο που πολέμησε»

Η Λίνα Μενδώνη σχολίασε τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα με αφορμή την ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας, με την υπουργό Πολιτισμού να υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο ο δήμαρχος Αθηνών «όχι απλώς αρνιόταν αλλά και πολέμησε».

Συγκεκριμένα, η υπουργός δήλωσε, ότι: «Έχει ιδιαίτερη σημασία, που ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δηλώνει υπερήφανος και ευτυχής για την ολοκλήρωση του έργου της οδού Βασιλίσσης Όλγας. Ένα έργο το οποίο, ο Δήμαρχος όχι απλώς αρνιόταν αλλά και πολέμησε, καθώς το έργο αντέβαινε στο προεκλογικό του όραμα για την Αθήνα».

Στο σχόλιό της, η Λίνα Μενδώνη πρόσθεσε, πως:

«Χαίρομαι, γιατί σήμερα ο Χάρης Δούκας όχι απλώς αποδέχεται και θαυμάζει τον δρόμο, που ολοκληρώνει την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, αλλά τον υιοθετεί ως δικό του, λησμονώντας ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου, η Ανάπλαση Α.Ε., τελεί -από το 2024- υπό την εποπτεία πέντε Υπουργείων, ανάμεσα στα οποία και το Υπουργείο Πολιτισμού», για να υπενθυμίσει στη συνέχεια, ότι:

«Ο σχεδιασμός του έργου ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990» και πως «η υλοποίηση του έργου ήταν στις προτεραιότητες του Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη. Το Υπουργείο Πολιτισμού συνέπραξε, τότε, με τον Δήμο της Αθήνας, καθώς η διαμόρφωση της Βασιλίσσης Όλγας αναδεικνύει μείζονες αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της πόλης».

Τέλος, η υπουργός υπογράμμισε τη σημασία των εργασιών για τη διαμόρφωση του δρόμου, καθώς όπως τόνισε «έφεραν στο φως πολύ σημαντικές αρχαιότητες, που συμπληρώνουν την εικόνα των Αθηνών στη μετάβασή τους από την κλασική αρχαιότητα στη ρωμαϊκή περίοδο. Η ανάδειξή τους καθιστά τον “πολυτροπικό δρόμο” της Αθήνας ένα από τα πλέον πολύτιμα τοπόσημα στη μεγάλη ιστορική διαχρονία της πρωτεύουσας».

