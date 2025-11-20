ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυρανάκης: «Τέλος τα διπλοπεράσματα στο Μετρό - Με τεχνητή νοημοσύνη η ενημέρωση για τους συρμούς»

Για την εισιτηριοδιαφυγή, τίθεται σε λειτουργία σύστημα, με την αξιοποίηση καμερών και τεχνητής νοημοσύνης, είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

LifO Newsroom
Το Μετρό στην Αθήνα / Eurokinissi
Την ειδική μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή έρευνας και τεχνολογίας ενημέρωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνστατνίνος Κυρανάκης, σχετικά με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα μεταφοράς, όπως το Μετρό Αθηνών μεταξύ άλλων.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε λόγο για «τέλος στα διπλοπεράσματα» από τα ακυρωτήρια των εισιτηρίων στο Μετρό», προσθέτοντας πως οι πολίτες της πρωτεύουσας θα ενημερώνονται για τα δρομολόγια των συρμών, μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

«Τίθεται άμεσα σε εφαρμογή σύστημα που θα καταγράφει, με τεχνητή νοημοσύνη, και θα αποδίδει με απόλυτη ακρίβεια τα δρομολόγια των συρμών του μετρό της Αθήνας. Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή θα εκδίδονται αυτοματοποιημένες αναφορές οι οποίες θα αποδίδουν την απόλυτη αλήθεια για τις χρονοσυχνότητες, την πυκνότητα των δρομολογίων και τις ώρες και στιγμές που υπάρχει συνωστισμός στις αποβάθρες» ανέφερε ο κ. Κυρανάκης.

Κυρανάκης - Μετρό: Τι είπε για την εισιτηριοδιαφυγή

«Αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε πραγματικά δεδομένα για να μπορούμε να βλέπουμε ποιες είναι οι στιγμές, μέσα στην εβδομάδα, οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη πίεση, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και πώς μπορεί η αναδρομολόγηση των συρμών του μετρό να εξυπηρετήσουν καλύτερα το κοινό» επισήμανε παράλληλα.

Για την εισιτηριοδιαφυγή, τίθεται σε λειτουργία σύστημα, με την αξιοποίηση καμερών και τεχνητής νοημοσύνης, που θα εντοπίζει τα «διπλοπεράσματα» από τα ακυρωτήρια. Όταν εντοπίζεται παράβαση θα υπάρχει σήμανση.

«Αν το σύνολο των επιβατών πληρώνουν κανονικά το εισιτήριό τους, υπάρχουν περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι ώστε να αυξηθούν οι συρμοί και η ποιότητα και η συχνότητα να είναι καλύτερες» είπε ακόμη ο αναπληρωτής υπουργός και επισήμανε ότι ήδη τα αποτελέσματα από την τεχνολογική αναβάθμιση για την πληρωμή εισιτηρίου (πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα) είναι θεαματικά και στην Αθήνα η αύξηση είναι κατά ένα εκατομμύριο ευρώ στις εισπράξεις.

Τα αυξημένα έσοδα από την εισιτηριοδιαφυγή συνδέονται και με τους πολλούς ελέγχους που διενεργούνται. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μετρό και στον ηλεκτρικό, το 2021 οι έλεγχοι ήταν 1.020.000, φέτος μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο οι έλεγχοι ανήλθαν σε 4.981.000, κατέληξε σχετικά.

