«Χασάπης» στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα»

Ο Ανδρέας Στρατάκης, γνωστός με το παρατσούκλι «χασάπης», κατέθεσε στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως πήρε την πρώτη του επιδότηση το 1985

Ο Ανδρέας Στρατάκης καταθέτει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ / Eurokinissi
Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, που εξετάζει την υπόθεση με τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσε σήμερα (20/11) ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανδρέας Στρατάκης, γνωστός με το -δημοσιογραφικό- παρατσούκλι ως «χασάπης».

Άξιο αναφοράς είναι ότι σήμερα αναμενόταν να καταθέσει και ο Γιώργος Ξυλούρης, ο οποίος όμως δεν έδωσε το «παρών», με τη Νέα Δημοκρατία να προσφεύγει -σε βάρος του- δικαστικά. Ο «χασάπης», διερωτώμενος από πού προκύπτει η ενοχή του, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή, απάντησε: «Εσείς με κατηγορείτε κάθε μέρα. Και πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα».

«Κύριε πρόεδρε δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες, κάθε μέρα για την πολιτική αντιπαράθεση» τόνισε ο κ. Στρατάκης επισημαίνοντας πως έχει ελεγχθεί πολλές φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ουδέποτε είχε δεσμευμένο ΑΦΜ ούτε αχρεωστήτως καταβληθέντα. Μάλιστα αναφερόμενος στο ψευδώνυμο «Χασάπης» ανέφερε πως «είναι πιασάρικο, τηλεοπτικό, δημοσιογραφικό. Έχουμε κρεοπωλείο. Ανδρέα με ξέρει ο κόσμος στον τόπο μου».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πρώτη επιδότηση του «χασάπη»

Μεταξύ άλλων, ο κ. Στρατάκης υπογράμμισε πως πήρε την πρώτη επιδότηση το 1985 καθώς ασχολείται ενεργά με τα αγροτικά και κτηνοτροφικά από το 1982.

«Καλλιεργώ 1500 ελαιόδεντρα και 60 ζώα επιδοτούμαι. Λάμβανα το 2015 11.000 ευρώ και από το 2015 με την καρατόμηση από δενδρώδες πήρα 3.000 ευρώ και άλλα τόσα η σύζυγός μου. Τα παιδιά μου παίρνουν επιδοτήσεις. Ο γιος μου παίρνει 800 – 850 και τα άλλα παιδιά 4,5 – 5.000 ευρώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στην οικογένειά μου υπήρχε ηρεμία, μέχρι ένα πρωί το όνομά μου βρέθηκε στην αρνητική πλευρά αυτής της ιστορίας, ακούμε και διαβάζουμε ότι έχω συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση. Είμαι μέσα στο πρόβλημα που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας ομολογώ ότι μού έχει δημιουργήσει τρομερή ψυχολογική πίεση ακόμη και οικονομική ζημιά. Να καταλάβω για ποια πράγματα κατηγορούμαι και ποια η εμπλοκή μου» συνέχισε ο μάρτυρας και πρόσθεσε πως εφόσον ασχολείται ενεργά με το συνεταιριστικό κίνημα, έχει επισκεφτεί «θεσμικά» και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αρκετές ηγεσίες υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

