ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης καταθέτει μήνυση κατά της επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Η αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ξεπεράσει κάθε όριο, με αφορμή την κατάθεση του μάρτυρα Σταύρου Τζεδάκη. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο «γαλάζιος» εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Στεφανίας Μουρελάτου, εξαιτίας ανακοίνωσης του κόμματος που του καταλόγιζε «συμπεριφορά μέλους ακροδεξιάς αγέλης σε πογκρόμ».

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε νέο κύκλο αντιπαράθεσης. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, επέμεινε στις καταγγελίες της ότι ο Λαζαρίδης επιτέθηκε στον μάρτυρα και ζήτησε την απομάκρυνσή του από τη ΝΔ. Ο ίδιος αντέτεινε πως δεν υπήρξε σωματική επίθεση, χαρακτήρισε το δελτίο Τύπου «άθλιο», «συκοφαντικό» και «ντροπιαστικό» και ρώτησε τον μάρτυρα αν υπήρξε χειροδικία, με τον τελευταίο να το αρνείται. Παράλληλα, διεμήνυσε πως όσοι υπογράφουν την επίμαχη ανακοίνωση «θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη» και γνωστοποίησε ότι έχει ήδη δώσει εντολή για μήνυση στη Στεφανία Μουρελάτου και, ενδεχομένως, στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ.

«Να αποδείξει ότι είμαι φασίστας. Ελπίζω η κυρία Μουρελάτου να έρθει στο δικαστήριο. Δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω», δήλωσε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά της, η Λιακούλη απάντησε λέγοντας «εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι», επιμένοντας ότι ο Λαζαρίδης προχώρησε σε «ανοίκεια» επίθεση και υποστηρίζοντας πως «τέσσερις βουλευτές τον τραβούσαν για να τον βγάλουν έξω από την αίθουσα».

Σε νέα ανακοίνωση, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «τραμπουκισμούς» και ζητώντας από τον πρωθυπουργό να απομακρύνει τον Λαζαρίδη από την εξεταστική. Το κόμμα υποστήριξε ότι ο εισηγητής επιτέθηκε «λεκτικά και σωματικά» στον μάρτυρα επειδή δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του και ότι «επικαλείτο δημοσκοπήσεις» προκειμένου να τον πιέσει. «Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος ακροδεξιάς αγέλης», αναφέρεται στην ανακοίνωση, όπου καταλογίζεται ευθύνη και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη διατύπωση πως η ανοχή της κυβέρνησης «επιβεβαιώνει» ότι τέτοιες πρακτικές εκπορεύονται «από τον ίδιο».

Η σύγκρουση των δύο κομμάτων εντός της εξεταστικής επιτροπής δείχνει να κλιμακώνεται, με το πολιτικό θερμόμετρο να ανεβαίνει και τη διαδικασία να μετατρέπεται σε ανοιχτό μέτωπο αντιπαραθέσεων που ξεπερνούν το αντικείμενο της έρευνας.

