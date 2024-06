Γεραπετρίτης στη Βόρεια Μακεδονία: Προϋπόθεση για την ένταξη στην ΕΕ, η πιστή τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών

Μήνυμα για την ένταξή της στην ΕΕ, έστειλε από τη Βόρεια Μακεδονία ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια.

Πιο αναλυτικά, μετά το πέρας της Συνόδου ο ΥΠΕΞ, μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε πως «Προσήλθα σήμερα στα Σκόπια, στη Σύνοδο της Διαβαλκανικής, κομίζοντας ένα μήνυμα ειρήνης, αλληλεγγύης και φιλίας προς όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ελλάδα, εξάλλου, ήταν από τις επισπεύδουσες χώρες για τη συγκρότηση της Διαβαλκανικής, όπως επίσης ήταν και η χώρα εκείνη, η οποία στην ατζέντα της Θεσσαλονίκης το 2003 επέσπευσε το όραμα για μια Ευρώπη, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι σε μία περίοδο πολύ υψηλών προκλήσεων, με δύο πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά μας».

«Βεβαίως – και αυτό τόνισα κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης – η πρόοδος αυτή θα πρέπει να εξελίσσεται στη βάση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, οι οποίες είναι τυπικές και αφορούν τον σεβασμό της δημοκρατίας, τον σεβασμό του κράτους δικαίου, την πιστή τήρηση όλων των διεθνών συνθηκών και την απαρέγκλιτη συμφωνία με όλα όσα έχουν υπάρξει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Δίκαιο, όπως επίσης βεβαίως και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων» επισήμανε.

FM George Gerapetritis is participating tdy in the Southeastern Europe Cooperation Process Summit #SEECP in Skopje



Συμμετοχή YΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Σκόπια