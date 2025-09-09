ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γεραπετρίτης: Καμία συμμετοχή μέλους της οικογένειας μου στο καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου

Ο υπουργός Εξωτερικών διέψευσε δημοσίευμα κυπριακού ΜΜΕ για υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογένειάς του στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

LifO Newsroom
Φωτ: Eurokinissi
«Κυπριακό μέσο ενημέρωσης κυκλοφόρησε ψευδές και παραπειστικό δημοσίευμα που αφορά υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογένειάς μου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης σε ανακοίνωσή του.

Το δημοσίευμα, όπως επισημαίνει, αναπαράγεται από γνωστών αντιλήψεων και πρακτικών μέσα στην Ελλάδα και προσθέτει:

«Σταχυολογώ τα δεδομένα για την αποκατάσταση της αλήθειας.

1. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν έχει οποιαδήποτε συμμετοχή σε εταιρεία συνδεόμενη με το έργο.

2. Το δημοσίευμα αναφέρεται σε εταιρεία, η οποία ουδεμία σχέση έχει με το έργο ήδη από το 2023, οπότε το έργο ανελήφθη από τον ΑΔΜΗΕ.

3. Καμία απολύτως δικαστική έρευνα δεν διεξάγεται για θέματα, τα οποία ψευδώς υπαινίσσεται το δημοσίευμα».

«Τόσο ο τίτλος του δημοσιεύματος, όσο και το περιεχόμενό του συντάχθηκαν με προφανή συκοφαντικό σκοπό», επισημαίνει ο κ. Γεραπετρίτης.

«Χωρίς να αποδίδεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατηγορία, προβάλλεται ένα χάος άσχετων μεταξύ τους πραγμάτων για τη δημιουργία εντυπώσεων περί "διαπλεκόμενων", χωρίς όμως να προβάλλεται έστω ένα στοιχείο που να δικαιολογεί τον κατευθυνόμενο τίτλο. Ούτε βεβαίως ο χρόνος της δημοσίευσης είναι τυχαίος, λόγω των τελευταίων γεγονότων που προέκυψαν, μολονότι στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά σε θέματα που ανατρέχουν χρόνια πίσω.

Είναι εξόφθαλμο ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα και όσους προσπαθούν να απεκδυθούν προληπτικά τις όποιες ευθύνες αναδείξει η διεξαγόμενη δικαστική έρευνα».

«Αμέσως θα κατατεθούν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα κατά παντός υπευθύνου για τα υποβολιμαία δημοσιεύματα. Θα δώσουν τις απαντήσεις εκεί όπου τους αρμόζει, στη δικαιοσύνη», καταλήγει.

