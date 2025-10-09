Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή για τη Γάζα: Γεωργιάδης κατά Πέρκα και Καζαμία

Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, με αφορμή τη συμμετοχή της τελευταίας στο 27μελές πλήρωμα του πλοίου που επιχείρησε να προσεγγίσει τη Γάζα.

Ο κ. Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση, αμφισβητώντας τα κίνητρα της αποστολής και κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακό ακτιβισμό» και «προσωπική προβολή». «Γιατί κλαίγεστε και λέτε ότι σας απήγαγε το Ισραήλ;» είπε απευθυνόμενος στην Πέρκα. «Είχατε προειδοποιηθεί ότι πρόκειται για εμπόλεμη ζώνη. Για τις σέλφι πήγατε, για τα βιντεάκια στο TikTok πήγατε. Το πλοίο δεν είχε να προσφέρει τίποτα παρά μόνο επικοινωνιακό θόρυβο για τη Νέα Αριστερά».

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας προς το Ισραήλ:

«Ναι, το Ισραήλ είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδος. Όταν ένας Έλληνας βουλευτής προσπαθεί να βλάψει αυτή τη σχέση, θα μας βρει απέναντι».

Η απάντηση της Πέρκα: «Θα ξαναπάω στη Γάζα»

Η βουλευτής απάντησε πως δεν μετανιώνει για τη συμμετοχή της στην αποστολή και δήλωσε ότι «θα ξαναπάει» στη Γάζα, υποστηρίζοντας πως η κίνηση είχε ανθρωπιστικό χαρακτήρα. «Αν περιμέναμε από τις κυβερνήσεις, ο πόλεμος δεν θα τελείωνε ποτέ», τόνισε.

Ο υπουργός ανταπάντησε ότι «όποιος θέλει να συμμετέχει σε τέτοιες αποστολές μπορεί να το κάνει, αλλά όχι με επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου».

Ένταση και παρέμβαση Μάλαμα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και με τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία, ενώ από τα έδρανα ακούστηκε η φράση της ανεξάρτητης βουλευτού Κυριακής Μάλαμα προς τον υπουργό: «Να πάρετε τα χάπια σας».

Η φράση προκάλεσε ένταση στην Ολομέλεια, με τον κ. Γεωργιάδη να ζητά την εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά.

Το επεισόδιο έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του πλοίου της ανθρωπιστικής αποστολής, που είχε επιχειρήσει να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας και είχε ακινητοποιηθεί από τις ισραηλινές αρχές στη Μεσόγειο.