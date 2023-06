Εκλογές 2023- Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για νίκη ΝΔ: «Τι απίστευτο εκλογικό αποτέλεσμα!»

Με ενθουσιασμό υποδέχτηκε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα την νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις δεύτερες εκλογές 2023 στην Ελλάδα.

«Ο λαός της Ελλάδας εξέφρασε για άλλη μια φορά ηχηρά την υποστήριξή του στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη» αναφέρει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με ανάρτησή του στα social media για τα αποτελέσματα των εκλογών 2023.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα επισημαίνει: «Τι απίστευτο εκλογικό αποτέλεσμα! Ο λαός της Ελλάδας εξέφρασε για άλλη μια φορά ηχηρά την υποστήριξή του στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή η καθαρή εντολή επιτρέπει τη συνεχή δέσμευση για μεταρρυθμίσεις και την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας».

🇬🇷 What an incredible electoral outcome! The people of Greece have once again resoundingly voiced their support for @neademokratia and @kmitsotakis. This clear mandate allows for the continued commitment to reforms and the further strengthening of the economy. pic.twitter.com/TN7TovB5ta