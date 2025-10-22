Δημοσκόπηση MRB: Πρώτη με διαφορά 15,9 μονάδων η ΝΔ - Ποιοι μένουν εκτός Βουλής

Πρώτη με διαφορά 15,9 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ ανέρχεται η Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά την εκτίμηση ψήφου, στη νέα δημοσκόπηση της MRB που πραγματοποιήθηκε για τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.
Η Νέα Δημοκρατία, στη δημοσκόπηση της MRB, συγκεντρώνει 28,7%, την ώρα που τα υπόλοιπα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:
- ΠΑΣΟΚ, 12,8%
- Ελληνική Λύση, 11,7%
- ΚΚΕ, 10%
- Πλεύση Ελευθερίας, 9,9%
- ΣΥΡΙΖΑ, 4,9%
- Φωνή Λογικής, 3,6%
- ΜέΡΑ25, 3,1%
- Κίνημα Δημοκρατίας, 3,2%
Δημοσκόπηση MRB: Ποιοι μένουν εκτός Βουλής
Όσον αφορά τα κόμματα που παραμένουν εκτός Βουλής, όπως προέκυψε από τη δημοσκόπηση της MRB, είναι τα εξής: «Σπαρτιάτες» με 0,5%, «Νίκη» με 2,8%, «ΑΝΤΑΡΣΙΑ» με 1% και Νέα Αριστερά με 2%.
Στο πανελλαδικό δείγμα της δημοσκόπησης συμμετείχαν 1.300 άτομα και πραγματοποιήθηκε στο διάστημα ανάμεσα σε 14 και 20 Οκτωβρίου. Ως προς την πορεία της χώρας, το 69% του δείγματος πιστεύει πως κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 25% θεωρεί ότι πορεύεται «σωστά».
Ως προς τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, η ακρίβεια ανέρχεται πρώτη με 44%, για να ακολουθήσουν οικονομία με 34, κρίση θεσμών με 22, διαφθορά με 13 και ανασφάλεια, ανεπάρκεια κυβέρνησης με 12 αντίστοιχα.
Μάλιστα, στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 25%, ενώ ακολουθούν οι Κυριάκος Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκος Ανδρουλάκης με 6%.
Ο Αλέξης Τσίπρας, από τη στιγμή της παραίτησής του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζεται για πρώτη σε σχετικό ερώτημα για «καταλληλότητα του πρωθυπουργού», συγκεντρώνοντας ποσοστό της τάξης του 5%.