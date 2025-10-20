«Θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης»: Το μήνυμα Γεραπετρίτη στον Φιντάν στη συνάντησή τους στο Λουξεμβούργο

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι ζητήματα κυριαρχίας δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στο Λουξεμβούργο, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε..

Οι δύο υπουργοί είχαν κατ’ ιδίαν συνομιλία, κατά την οποία συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, τις περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας αποτελεί τη μοναδική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, υπογραμμίζοντας πως «θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης».

Παράλληλα, ενημέρωσε τον Τούρκο ΥΠΕΞ για τη θέση της Ελλάδας σχετικά με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και την ανάγκη οικοδόμησης μιας πιο ανθεκτικής και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης.

Επικέντρωση στη Μέση Ανατολή και στο Κυπριακό

Κατά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Γάζα, με κοινό σημείο τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας και της πλήρους εφαρμογής της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή.

Συζήτηση έγινε και για το Κυπριακό, ενόψει της επικείμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2025. Ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι η εκλογή του Τουφάν Ερχιουμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων δημιουργεί «ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας» για την επανένωση του νησιού, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στην ελληνική πρόταση για τη δημιουργία πολυμερούς σχήματος 5x5, που θα περιλαμβάνει τις πέντε παράκτιες χώρες της περιοχής, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των περιφερειακών συνεργασιών είναι επιτακτική σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

«Οι διχόνοιες έχουν μόνο καταστροφικά αποτελέσματα. Είναι η εποχή των συνεργασιών», είχε δηλώσει νωρίτερα από το Συμβούλιο ΥΠΕΞ ο Έλληνας υπουργός.

