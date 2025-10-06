Αλέξης Τσίπρας: Ποιος θα τον αντικαταστήσει στη Βουλή

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή προκαλεί ντόμινο εξελίξεων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, τη θέση του στην Α’ Πειραιά αναμένεται να καταλάβει ο Θοδωρής Δρίτσας, πρώην υπουργός Ναυτιλίας και ιστορικό στέλεχος του κόμματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θεωρείται δεδομένο ότι ο κ. Δρίτσας θα παραμείνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκφράζονται εκτιμήσεις πως ενδέχεται να ανεξαρτητοποιηθεί και να προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά, το κόμμα που έχει συγκροτηθεί από πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Αν αυτό το σενάριο επιβεβαιωθεί, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποχωρήσει σε 25 έδρες από τις 26 που διαθέτει σήμερα, ενώ η Νέα Αριστερά θα ενισχυθεί στους 12 βουλευτές, καθιστάμενη το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Το βιογραφικό του Θοδωρή Δρίτσα

Ο Θοδωρής Δρίτσας, γέννημα-θρέμμα του Πειραιά, γεννήθηκε το 1947 και είναι απόφοιτος του Πολιτικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στους δημοκρατικούς αγώνες της Μεταπολίτευσης, συμμετέχοντας ενεργά στο φοιτητικό και αριστερό κίνημα.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Συνασπισμού και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, με πολυετή παρουσία στα κοινά του Πειραιά. Εκλέχθηκε βουλευτής Α’ Πειραιά και Νήσων στις εκλογές του 2007, 2009, 2012, 2015 και 2019, ενώ διετέλεσε:

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (2015–2016)

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας (2016–2019)

Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής

Ο Δρίτσας έχει ταχθεί υπέρ της δημόσιας και κοινωνικά ελεγχόμενης ναυτιλίας, αντιτάχθηκε στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και υπήρξε σταθερός υποστηρικτής των νησιωτικών πολιτικών και της κοινωνικής συνοχής.

Είναι παντρεμένος με την Τασία Χριστοδουλοπούλου, πρώην υπουργό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και έχουν μία κόρη.