ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: Ποιος θα τον αντικαταστήσει στη Βουλή

Τα επικρατέστερα σενάρια

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αλέξης Τσίπρας: Ποιος θα τον αντικαταστήσει στη Βουλή Facebook Twitter
0

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή προκαλεί ντόμινο εξελίξεων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, τη θέση του στην Α’ Πειραιά αναμένεται να καταλάβει ο Θοδωρής Δρίτσας, πρώην υπουργός Ναυτιλίας και ιστορικό στέλεχος του κόμματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θεωρείται δεδομένο ότι ο κ. Δρίτσας θα παραμείνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκφράζονται εκτιμήσεις πως ενδέχεται να ανεξαρτητοποιηθεί και να προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά, το κόμμα που έχει συγκροτηθεί από πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Αν αυτό το σενάριο επιβεβαιωθεί, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποχωρήσει σε 25 έδρες από τις 26 που διαθέτει σήμερα, ενώ η Νέα Αριστερά θα ενισχυθεί στους 12 βουλευτές, καθιστάμενη το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Το βιογραφικό του Θοδωρή Δρίτσα

Ο Θοδωρής Δρίτσας, γέννημα-θρέμμα του Πειραιά, γεννήθηκε το 1947 και είναι απόφοιτος του Πολιτικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στους δημοκρατικούς αγώνες της Μεταπολίτευσης, συμμετέχοντας ενεργά στο φοιτητικό και αριστερό κίνημα.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Συνασπισμού και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, με πολυετή παρουσία στα κοινά του Πειραιά. Εκλέχθηκε βουλευτής Α’ Πειραιά και Νήσων στις εκλογές του 2007, 2009, 2012, 2015 και 2019, ενώ διετέλεσε:

  • Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (2015–2016)
  • Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας (2016–2019)
  • Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής

Ο Δρίτσας έχει ταχθεί υπέρ της δημόσιας και κοινωνικά ελεγχόμενης ναυτιλίας, αντιτάχθηκε στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και υπήρξε σταθερός υποστηρικτής των νησιωτικών πολιτικών και της κοινωνικής συνοχής.

Είναι παντρεμένος με την Τασία Χριστοδουλοπούλου, πρώην υπουργό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και έχουν μία κόρη.

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ: «Η κυβέρνηση οδηγείται σε επικοινωνιακή πανωλεθρία στο θέμα Ρούτσι»

Πολιτική / Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ: «Η κυβέρνηση οδηγείται σε επικοινωνιακή πανωλεθρία στο θέμα Ρούτσι»

Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, διαφοροποιείται ανοιχτά από τη γραμμή της κυβέρνησης στο ζήτημα του πατέρα Ρούτσι, μετά τις πρώτες φωνές στελεχών και βουλευτών που εξέφρασαν δημόσια στήριξη προς τον απεργό πείνας
LIFO NEWSROOM
Για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο συνομίλησε ο Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της Google

Πολιτική / Για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο συνομίλησε ο Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της Google

Στη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά στις δράσεις που έχουν αναληφθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ασφαλή πλοήγηση των ανηλίκων στο διαδίκτυο και την αντιμετώπιση φαινομένων ψηφιακού εθισμού
LIFO NEWSROOM
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΟΒΕΣΙ

Πολιτική / Μαρινάκης για Κοβέσι: «Όποιος την ακούσει καταλαβαίνει ότι τα περί συγκάλυψης είναι παραμύθια»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στο άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την ποινική ευθύνη υπουργών, λέγοντας ότι «όλοι συμφωνούμε πως πρέπει να αλλάξει»
LIFO NEWSROOM
 
 