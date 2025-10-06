ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αλέξης Τσίπρας: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
0

Την παραίτησή του από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Αλέξης Τσίπρας, κίνηση που σηματοδοτεί μια νέα φάση στις εσωκομματικές εξελίξεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η παραίτηση, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, υποβλήθηκε επισήμως το πρωί της Δευτέρας (6/10) και αναμένεται αναλυτική τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού μέσα στην ημέρα.

Στην λιτή και τυπική επιστολή του, ο κ. Τσίπρας αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του βουλευτή.

Με εκτίμηση,

Αλέξης Τσίπρας».

Η επιστολή φέρει την υπογραφή του και το λογότυπο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ υπογραμμίζει την πλήρη οριστικοποίηση της αποχώρησής του από το Κοινοβούλιο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για το κόμμα, που παραμένει σε φάση ανασύνταξης μετά τις συνεχείς αποχωρήσεις στελεχών και την εσωτερική αναδιάταξη των δυνάμεών του.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους της παραίτησης και το πολιτικό στίγμα της αναμένεται να δοθούν με δήλωση του κ. Τσίπρα αργότερα σήμερα.

Πολιτική

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ: «Η κυβέρνηση οδηγείται σε επικοινωνιακή πανωλεθρία στο θέμα Ρούτσι»

Πολιτική / Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ: «Η κυβέρνηση οδηγείται σε επικοινωνιακή πανωλεθρία στο θέμα Ρούτσι»

Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, διαφοροποιείται ανοιχτά από τη γραμμή της κυβέρνησης στο ζήτημα του πατέρα Ρούτσι, μετά τις πρώτες φωνές στελεχών και βουλευτών που εξέφρασαν δημόσια στήριξη προς τον απεργό πείνας
LIFO NEWSROOM
Για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο συνομίλησε ο Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της Google

Πολιτική / Για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο συνομίλησε ο Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της Google

Στη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά στις δράσεις που έχουν αναληφθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ασφαλή πλοήγηση των ανηλίκων στο διαδίκτυο και την αντιμετώπιση φαινομένων ψηφιακού εθισμού
LIFO NEWSROOM
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΟΒΕΣΙ

Πολιτική / Μαρινάκης για Κοβέσι: «Όποιος την ακούσει καταλαβαίνει ότι τα περί συγκάλυψης είναι παραμύθια»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στο άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την ποινική ευθύνη υπουργών, λέγοντας ότι «όλοι συμφωνούμε πως πρέπει να αλλάξει»
LIFO NEWSROOM
 
 