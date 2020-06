Ιστορική στιγμή χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, την υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών Ελλάδας- Ιταλίας, που υπέγραψε με τον Λουίτζι Ντι Μάιο.

Η συμφωνία κατοχυρώνει το δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, ενώ εξασφαλίζει τα δικαιώματα των αλιέων, επεσήμανε ο κ. Δένδιας. Αυτή είναι η πρώτη συμφωνία που υπογράφει η χώρα μας για ΑΟΖ και έχει συναφθεί στη βάση της UNCLOS (οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών βάσει διμερών συμφωνιών).

Πέρα από το δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, αυτή η συμφωνία επιβεβαιώνει τη μέση γραμμή της συμφωνίας του 1977 για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας ως οριογραμμή της ΑΟΖ Ελλάδας- Ιταλίας. Με τη σημερινή Συμφωνία, η μέση αυτή γραμμή θα ισχύει και για τα υπερκείμενα της υφαλοκρηπίδας ύδατα.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας και ο Ιταλός ομόλογός του υπέγραψαν την Κοινή Δήλωση Ελλάδας-Ιταλίας για τους Πόρους της Μεσογείου. Με αυτή, οι δύο χώρες εκφράζουν την προσήλωσή τους στην ισόρροπη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων αυτών και συμφωνούν να διεξαγάγουν διαβουλεύσεις για την εκτίμηση τυχόν επιπτώσεων διαφόρων παραγόντων στις υφιστάμενες πρακτικές των αλιέων των δύο κρατών.

FMs @NikosDendias & @luigidimaio sign the Agreement on the Delimitation of Maritime Zones between #Greece & #Italy

Οι ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας & L. Di Maio υπογράφουν τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών μεταξύ 🇬🇷 & 🇮🇹@ItalyMFA pic.twitter.com/ncqpktY9xf