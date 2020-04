View this post on Instagram

Δεν μπορεί να μην υπάρχει λύση. Δεν μπορεί να αφήνουμε στο έλεος της τύχης αυτούς που αγάπησαν τη μόνη γλώσσα της ψυχής, αυτούς που δόθηκαν, αυτούς που προσφέρουν το ύστατο καταφύγιο στους συμπολίτες τους στην κάθε καραντίνα της ζωής (και όχι μόνον τώρα). Δεν μπορεί να μην σκεφτούμε όσους αφιέρωσαν τα παιδικά κι εφηβικά τους χρόνια μελετώντας με υπομονή και αφοσίωση ένα μουσικό όργανο, αυτούς που σήμερα αγωνίζονται να επιβιώσουν από μεροκάματο σε μεροκάματο. Σας παρακαλώ αναρωτηθείτε: Τι θα γίνει με όσους περίμεναν το καλοκαίρι για να εργαστούν; Μουσικούς, τεχνικούς, γραφεία συναυλιών με τους υπαλλήλους τους; Κατανοώ πως η προστασία της δημόσιας υγείας επιτάσσει οι συναθροίσεις να μην επιτρέπονται πια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι μουσικοί θα πρέπει να εξαθλιωθούν. Προσπαθώ να σκεφτώ κάποια λύση, ως χρέος στον εαυτό μου, στους συνεργάτες μου και στους συναδέλφους μου. Παρακαλώ θερμά την ελληνική πολιτεία να επιδείξει ευαισθησία και να αρθεί στο ύψος της περίστασης, ώστε να προτείνει άμεσα λύσεις. Ας βρούμε μια εναλλακτική οδό για αυτούς κυρίως που έχουν βιοποριστική ανάγκη. Για αυτούς τους χαμληλόφωνους, που δύσκολα φαίνονται και σπάνια ακούγονται. Προστατεύοντας τους μουσικούς σήμερα, προστατεύουμε την μουσική και διατηρούμε την ζωή αξιοβίωτη. Με εκτίμηση Κωστής Μαραβέγιας