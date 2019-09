Τη θέση του αντιπροέδρου της Κομισιόν αναλαμβάνει ο Μαργαρίτης Σχοινάς, όπως ανακοινώθηκε επισήμως.

Μετά από έντονη φημολογία και σειρά διαρροών από πηγές, σήμερα έγινε γνωστό και επισήμως πως ο Μαργαρίτης Σχοινάς γίνεται ο πρώτος επίτροπος που έχει υποδειχθεί από την Ελλάδα και αναλαμβάνει την κομβική θέση αντιπροέδρου της Κομισιόν.

Σήμερα η νέα πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τα χαρτοφυλάκια των 28 μελών. «Είμαι κατενθουσιασμένος από τον ορισμό μου ως αντιπροέδρου της Κομισιόν για την προστασία του «ευρωπαϊκού τρόπου ζωής» σε ότι αφορά τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την εργασία και την εκπαίδευση», δήλωσε ο κ. Σχοινάς.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πρακτικά πως ο κ. Σχοινάς δεν θα έχει ένα χαρτοφυλάκιο, αλλά αριθμό χαρτοφυλακίων που θα υπάγονται στις αρμοδιότητές του. «Είμαι έτοιμος να εργαστώ και προσβλέπω στη διαβούλευση για το πως αυτές οι πολιτικές προτεραιότητες μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματικά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους», καταλήγει στην ανακοίνωσή του.

Thrilled to be nominated as VP for Protecting our Way of Life covering #migration, #security, #employment, #education. Ready to get down to work & looking forward to discussing with @Europarl_EN about how we can translate our political priorities into real results for Europeans. pic.twitter.com/H4ZMrS2Gz7