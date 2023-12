Υπερχείλισε ο Δούναβης- Έφτασε τα 6,93 μέτρα

Υπερχείλισε ο ποταμός Δούναβης στη Βουδαπέστη, με τα επίπεδα των υδάτων να βρίσκονται στο υψηλότερο στάδιο της τελευταίας δεκαετίας.

Η δυνατή βροχή και το χιόνι προκάλεσαν ασυνήθιστες πλημμύρες στις αρχές του χειμώνα ενώ η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Υδάτων της Ουγγαρίας δήλωσε ότι ο Δούναβης έφτασε στα 6,93 μέτρα αργά την Τετάρτη.

Αν και η φετινή πλημμύρα του Δούναβη δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές στη Βουδαπέστη, οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να δημιουργεί πιο συχνές πρώιμες πλημμύρες.

Danube water level continues to rise in Budapest, roadway along both river banks completely submerged. Should peak around Sunday this weekend. 🙏🏼🌍🕊️ pic.twitter.com/vXp7svtDBB

«Αν κοιτάξουμε τη μεγαλύτερη εικόνα, μπορούμε να δούμε ότι οι χειμερινές βροχοπτώσεις αυξάνονται και με την άνοδο της θερμοκρασίας θα δούμε λιγότερες χιονοπτώσεις και μπορεί τα χιόνια να λιώνουν νωρίτερα», δήλωσε η ερευνήτρια για το κλίμα Anna Kis. «Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι στο μέλλον οι πλημμύρες που προκαλούνται από το λιώσιμο του χιονιού που συνέβαινε την άνοιξη, θα μπορούσαν να συμβαίνουν νωρίτερα, πιθανώς κατά τους χειμερινούς μήνες».

Η αρμόδια αρχή είπε ότι η τελευταία φορά που η στάθμη του Δούναβη ξεπέρασε τα 6 μέτρα ήταν τον Δεκέμβριο ήταν το 1987, αλλά τότε δεν πλημμύρισε τους δρόμους του αναχώματος. «Υπήρξε μεγάλη βροχόπτωση στους παραπόταμους του Δούναβη και το χιόνι έλιωσε λόγω του ήπιου αλλά υγρού καιρού, οπότε η πλημμύρα ήρθε νωρίτερα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί μια νέα πλημμύρα την άνοιξη.

URGENT:--🚨The capital of Hungary, Budapest, was flooded - the Danube has overflowed its banks - Hungary Today

Local residents report that the water has reached the parliament building.#Hungary #Flooding #Budapest pic.twitter.com/8fU1cX0dz8