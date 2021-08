Οι αρχές της Κύπρου παρακολουθούν πετρελαιοκηλίδα που προκλήθηκε από εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στις ακτές της Συρίας στη Μεσόγειο και θα μπορούσε σύντομα να επηρεάσει το νησί.

Τα κρατικά ΜΜΕ της Συρίας μετέδωσαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπήρξε διαρροή από το εργοστάσιο, που βρίσκεται εντός του διυλιστηρίου πετρελαίου στο Μπανίγιας. Εικόνες από δορυφόρο δείχνουν ότι η πετρελαιοκηλίδα εξαπλώθηκε βόρεια, κατά μήκος των συριακών ακτών, προτού «κινηθεί» ανατολικά, προς την Κύπρο.

Τα μοντέλα έδειχναν ότι αναμενόταν να φτάσει σήμερα στο ακρωτήριο Αποστόλου Ανδρέα, στην κατεχόμενη Κύπρο. Η κυβέρνηση της Κύπρου ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να παρέχει βοήθεια, αν της ζητηθεί, ενώ η Τουρκία ανέφερε ότι λαμβάνει μέτρα προκειμένου να αποτρέψει μία περιβαλλοντική καταστροφή.

New satellite imagery analyisis by @EOSOrbital using Sentinel-1 indicats that the #Baniyas oil spill seems way larger than anticipated, with almost 1000km2, though visual IDing is need to see if and how big the oil sheen is h/t @HarelDan pic.twitter.com/eqDK1vdD0D