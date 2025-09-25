Σκάνδαλο Dieselgate: «Από σήμερα έως το 2040» θα υπάρξουν 81.000 πρόωροι θάνατοι

Πέρασαν δέκα χρόνια από την αποκάλυψη του σκανδάλου Dieselgate.

Όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, διαπιστώθηκε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμοποιούσαν παράνομες συσκευές για να παραποιήσουν τις κανονιστικές δοκιμές, ενώ τα πετρελαιοκίνητα οχήματα εξέπεμπαν έως και δέκα φορές περισσότερους ρύπους.

Σήμερα, στην Ευρώπη εξακολουθούν να κυκλοφορούν περίπου 19,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα με αυξημένες εκπομπές ρύπων, απόρροια των πωλήσεων εκείνης της χρονικής περιόδου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπολογίζεται ότι θα υπάρξουν 81.000 πρόωροι θάνατοι μέχρι το 2040, όπως και 55.000 κρούσματα άσθματος σε παιδιά.

Αυτά τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος προκαλούν έντονο προβληματισμό. Παρά τις απαιτήσεις προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ να διερευνήσουν και να λάβουν μέτρα, έχουν γίνει ελάχιστα.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος, σε υπόμνημά της, ανέφερε ότι πρέπει να διενεργούνται περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι για οχήματα άνω των δέκα ετών σε ετήσια βάση, ζητώντας παράλληλα λύση στο πρόβλημα.

Σκάνδαλο Dieselgate: Τι δείχνει έρευνα για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Από την άλλη πλευρά, έρευνα δείχνει ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα (PHEV), τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον, είναι σχεδόν πέντε φορές υψηλότερες τιμές από αυτές που δίνουν τα εργοστάσια.

Τα PHEV εναλλάσσονται μεταξύ ενός ηλεκτροκινητήρα που χρησιμοποιεί μία μπαταρία, η οποία επαναφορτίζεται με τη σύνδεσή της στην πρίζα, και ενός βενζινοκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα. Αντιπροσωπεύουν το 8,6% των πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ και οι αυτοκινητοβιομηχανίες θέλουν να συνεχίσουν να πωλούν τα συγκεκριμένα μοντέλα και μετά το 2035.

Ωστόσο, η ανάλυση δεδομένων έδειξε ότι εκπέμπουν κατά μέσο όρο 139 γραμμάρια CO2 ανά χλμ. Απόσταση πολύ μεγάλη από τα 28 γραμμάρια ανά χλμ. που έχουν μέσο όριο στις επίσημες δοκιμές.

Η υβριδική τεχνολογία είναι ικανή να μειώσει τις εκπομπές ρύπων, όμως το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι οι κάτοχοι των υβριδικών αυτοκινήτων δεν τα φορτίζουν ή γιατί οι καθημερινές αποστάσεις που διανύουν είναι μεγαλύτερες τις ηλεκτρικής εμβέλειάς τους.

Έτσι κινούνται με το επιπλέον βάρος των μπαταριών και με την κατανάλωση καυσίμου, άρα και των εκπομπών ρύπων, να είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή τωνν συμβατικών μοντέλων.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι Ευρωπαίοι οδηγοί δεν φορτίζουν τις μπαταρίες των αυτοκινήτων τους για διάφορους λόγους, ενώ αντίθετα με αυτήν την τάση οι Έλληνες οδηγοί είναι συνεπείς και φροντίζουν να κινούνται στο μεγαλύτερο μέρος με γεμάτες μπαταρίες.

«Τα plug-in υβριδικά οχήματα εξακολουθούν να είναι χειρότερα για το κλίμα από ό,τι ισχυρίζονται οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Η αυτοκινητοβιομηχανία απαιτεί από την ΕΕ να κάνει τα στραβά μάτια, ώστε να μπορέσει να καθυστερήσει τις επενδύσεις σε πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μείνει σταθερή και να τηρήσει τους ήδη συμφωνημένους συντελεστές χρησιμότητας για το 2025 και το 2027», τόνισε ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος, Lucien Mathieu.