Πράσινο Ανακόντα: Το μεγαλύτερο είδος φιδιού ανακαλύφθηκε στον Αμαζόνιο

Ερευνητές στον Αμαζόνιο ανακάλυψαν το μεγαλύτερο είδος φιδιού στον κόσμο - ένα τεράστιο πράσινο ανακόντα - στο τροπικό δάσος του Ισημερινού που χωρίστηκε από τους στενότερους συγγενείς του πριν από 10 εκατομμύρια χρόνια, αν και φαίνονται σχεδόν πανομοιότυποι μέχρι σήμερα.

Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει την κλίμακα αυτών των ερπετών που ξεπερνούν σε μήκος τα 6 μέτρα, καθώς ένας από τους ερευνητές, ο Ολλανδός βιολόγος Φρικ Βονκ, κολυμπά δίπλα σε ένα γιγάντιο δείγμα αυτού του είδους, βάρους 200 κιλών.

Θεωρήθηκε ότι υπήρχε μόνο ένα είδος πράσινου ανακόντα στη φύση, το Eunectes murinus, αλλά το επιστημονικό περιοδικό Diversity αυτό το μήνα αποκάλυψε ότι το νέο «βόρειο πράσινο ανακόντα» ανήκει σε ένα διαφορετικό, νέο είδος, το Eunectes akiyama. «Αυτό που ήμασταν εκεί για να κάνουμε ήταν να χρησιμοποιήσουμε τα ανακόντα ως δείκτη αναφοράς για το είδος της ζημιάς που προκαλείται από τις πετρελαιοκηλίδες που μαστίζουν το Yasuni στον Ισημερινό, επειδή η εξόρυξη πετρελαίου είναι εντελώς εκτός ελέγχου», είπε ο ερευνητής Μπράιαν Φράι.

